Цьогоріч в Україні закривається утричі менше бізнесів, ніж до війни

Протягом 2023 року в Україні в середньому припиняли роботу 479 бізнесів на місяць - це майже утричі менше, аніж у 2021 році, коли на місяць закривалось 1290 компаній.﻿ Про це свідчать дані платформи відкритих даних "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

Найбільше закривається бізнесів у Києві: 893 справи. На другому місці — Львівщина, де закрилось 526 компаній, а на третьому — Дніпропетровщина - 479 бізнеси.

Найчастіше закриваються громадські організації — 1068 компаній. На другому місці підприємства оптової торгівлі — 826 компаній, а замикають антирейтинг компанії у сфері сільського господарства — 492 справи.

Водночас у відсотковому співвідношенні під час війни почастішали закриття компаній через банкрутство

Так, під процедуру банкрутства потрапили 17% компаній. Для порівняння, у 2021 році частка компаній, які опинились у процедурі банкрутства, складала 5,1%.

Найгучніше банкрутство року — це процес закриття української авіакомпанії "МАУ", пов'язаної з Ігорем Коломойським.

Проте це не найбільший бізнес, який припинив роботу від початку повномасштабної.

До топ-3 компаній у процесі закриття за оборотом потрапили Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь та одна з компаній мережі WOG.