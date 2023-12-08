В Україні сьогодні рекордне споживання електрики – "Укренерго"

В енергосистемі вранці 7 грудня був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Добовий максимум споживання був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня. Про це заявили в "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Сьогодні зранку Диспетчерський центр "Укренерго" знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду" , - йдеться в повідомленні.

Кампанія закликає для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням ощадливо споживати електроенергію.

За даними "Укренерго", в енергосистеми зберігається важка ситуація. Споживання через похолодання тримається на найвищому за опалювальний сезон рівні.

"На електростанціях наразі немає вільних потужностей. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій у східному регіоні. В іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків. Ще на деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні" , - повідомили компанії.

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі "Укренерго" змушено сьогодні знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.