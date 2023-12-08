Орбан повідомив, що мав "чудову" зустріч з Макроном

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мав "чудову" зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Європейська правда.

"Мав вчора чудову зустріч з президентом Емманюелем Макроном у Парижі. Позиція Угорщини перед грудневим самітом лідерів ЄС дуже ясна" , – написав Орбан.

Він не повідомив ніяких деталей перемовин з президентом Франції.

Єлисейський палац на цей час також не розповідав про результати зустрічі, що відбулася у четвер о 20:30.

Перед зустріччю, за інформацією ЗМІ, Макрон був оптимістично налаштований щодо можливості переконати Орбана, який збирається блокувати усі важливі рішення ЄС щодо України на саміті 14-15 грудня.