В Росії вибори президента вперше триватимуть три дні. Центрвиборчком ухвалив відповідну постанову, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Вибори в Росії триватимуть три дні - з 15 по 17 березня.

Зокрема, відповідно до рішення ЦВК, терористи назначили прибудинкове "голосування":

на тимчасово окупованих територіях, у тому ж числі на території Криму;

в Брянській, Курській й Бєлгородській областях.

Рішення диктатора Путіна балотуватися на березневих президентських виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів. Зокрема, як пише "Левада-центр", підтримка Володимира Путіна серед росіян зростає. Рівень довіри, а також рівень схвалення перебуває на максимумі від початку війни проти України.