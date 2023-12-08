В Україні з жовтня померли понад 340 людей від коронавірусу

З жовтня в Україні 343 людини померли від COVID-19, серед яких двоє дітей. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє Укрінформ.

"Ми зараз говоримо в основному про фіксацію смертельних випадків внаслідок ковіду. Тут не варто забувати, що люди з групи ризику є найбільш уразливими саме щодо летальних наслідків. З жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки, серед яких - 2 дитини віком до 17 років" , - зазначив Кузін.

Він нагадав, що у разі, коли людина захворіла на грип чи COVID-19, вона має перебувати вдома, а якщо в неї є супутні важкі захворювання чи надмірна вага, то вона належить до групи ризику, і в цьому випадку звернення до лікаря має відбуватися максимально швидко.

Недотримання цих рекомендацій, за його словами, може призвести до ускладнень і летальних випадків.

Ще однією причиною, яка впливає на перебіг захворювання на COVID-19, зазначив Кузін, є відсутність вакцинації чи неповний курс вакцинації.

"В Україні щонайменше 12 мільйонів людей не мають другої бустерної дози, тобто по суті вони не мають повноцінного імунітету. Вакцинація має бути основою для профілактики здоров’я кожного українця" , - сказав головний санітарний лікар.

Він додав, що в Україні у нинішньому році ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на COVID-19 і на грип та ГРВІ.

"З початку жовтня в Україні перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 трохи більше як 1,3 мільйона українців. Якщо порівнювати з минулорічним сезоном, то в абсолютній кількості це вище майже на 41%. Все це пов’язано з тим, що торік у нас окремо рахували випадки грипу і ГРВІ, а в цьому році це вже поєднано, коли епідеміологічні пороги рахуємо разом, у тому числі і по ковіду" , - сказав він.

За словами Кузіна, в Україні переважно випадки госпіталізації і важкий перебіг захворювання пов'язані з COVID-19.

"З жовтня майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19 було зареєстровано, і за один тиждень у середньому госпіталізується близько 4 тисяч пацієнтів. Госпіталізації підлягають люди з важким перебігом захворювання або пацієнти з груп ризику" , - зазначив Кузін.

Він також зауважив, що перевищення епідеміологічного порогу зареєстровано лише в Чернівецькій області. Загалом, у разі перевищення епідеміологічного порогу усі рішення приймаються на рівні області. "Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул" , - сказав заступник міністра.

Кузін поінформував, що у більшості країн Європи активна циркуляція вірусу грипу ще не розпочалася або перебуває на початковому рівні. Однак з минулорічного досвіду цей процес максимально активізується наприкінці грудня, додав він.