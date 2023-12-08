Країни ЄС досі імпортують 50% російського зрідженого газу – звіт

Майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни продовжують імпортувати російський арктичний скраплений природний газ у рекордних обсягах.﻿ Про це йдеться в звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та коаліції Business4Ukraine, повідомляє Економічна правда.

"На відміну від Сполучених Штатів, ЄС досі не вводив жодних санкцій щодо імпорту СПГ. У результаті ЄС залишається пунктом призначення для 50 відсотків російського експорту СПГ та щомісяця надсилає до РФ понад 1 мільярд доларів" , - наголошується у звіті.

Експерти детально описали, як СПГ тепер став основним російським викопним паливом, яке закуповує ЄС.

Новий аналіз розповсюдження російського викопного палива показав триваючий і невпинний імпорт скрапленого природного газу (СПГ) країнами ЄС.

"Росія відчула сплеск доходів від експорту СПГ, особливо тому, що її СПГ залишається без санкцій ЄС. З грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС" , – йдеться у звіті.

Покупцями російського СПГ є до десятка європейських країн. Але ключовими імпортерами є Бельгія, Іспанія та Франція, на які разом припадає 88 відсотків російського імпорту СПГ до ЄС за останні 10 місяців.

"Порти ЄС отримують понад 200 партій з російського заводу Ямал СПГ на рік. Обсяг імпортованого СПГ зараз настільки значний, що перевершив інші види російського викопного палива" , - наголошується в звіті.

СПГ виробляється на Ямальському заводі, розташованому в російській Арктиці.

І завдяки другому проєкту Arctic LNG 2, який планується запустити найближчими тижнями, імпорт ЄС може ще більше зрости в 2024 році.

Порти ЄС допомагають російському СПГ

ЄС також сприяє перевалці російського СПГ покупцям за межами континенту. Понад 20 відсотків Ямал СПГ проходить через термінали в Європі, де він перевантажується зі спеціалізованих суден, здатних проходити лід, на звичайні танкери СПГ для подальшого транспортування.

Ключовим вузлом є порт Зебрюгге, де Fluxys, оператор системи транспортування природного газу, керує терміналом регазифікації та зберігання. У 2015 році компанія підписала з "Новатек" довгострокову угоду про зберігання до 2035 року. Угода дозволяє пропускати через об’єкт до 8 млн тонн СПГ, приблизно 105 партій.

Європейські компанії також залишаються залученими до експлуатації флоту танкерів для перевозки СПГ "Новатек". Норвезька Assuranceforeningen Skuld, морська страхова компанія, що базується в Осло, продовжує надавати захист і страхування відшкодування трьом танкерам СПГ, які перевозять СПГ між Арктикою та ринками Європи.

"Держави-члени ЄС повинні негайно заборонити перевалку російського СПГ у своїх портах, який далі прямує до місць призначення за межами ЄС. Росія залежить від цих портів для логістики та зберігання СПГ, який прямує до країн, що не входять до ЄС" , – рекомендують автори звіту.

Причому, поетапне припинення перевалки російського СПГ експерти називають недоречним.