Депутати збільшили чисельність детективів НАБУ – це вимога для переговорів ЄС

Верховна Рада підтримала збільшення чисельності детективів Національного антикорупційного бюро. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Ліга.net.

За його словами, рішення підтримали 332 депутати.

Законопроєкт передбачає щорічне збільшення штатної чисельності детективів НАБУ.

Наразі штатна чисельність співробітників НАБУ становить 700 осіб. Законопроєктом передбачається поетапне проведення конкурсів на заміщення додаткових вакантних посад:

у 2024 році – на 100 посад;

у 2025 році – на 100 посад;

у 2026 році – на 100 посад.

Зазначимо, у рішенні Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС перераховані чотири вимоги, за яких Україна у березні 2024 року має отримати вже згадане зелене світло.

Для цього Верховна Рада має:

- збільшити штатну чисельність НАБУ;

- виключити із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки "вже перевіреного" майна, придбаного декларантами до вступу на держслужбу;

- ухвалити закон(и), щоби втілити рекомендації Венеційської комісії стосовно нацменшин, державної мови, медіа та освіти;

- врегулювати лобіювання "за європейськими стандартами".