Росіяни тричі вродовж доби обстрілялювали прифронтову ТЕС – ДТЕК
Упродовж останніх 24-ох годин росіяни тричі обстрілювали прифронтову теплоелектростанцію. Про це заявили в компанії "ДТЕК Енерго", повідомляє Укрінформ.
"Після багатогодинних обстрілів протягом учорашнього дня, сьогодні вночі та вранці, 8 грудня, вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обладнання ТЕС зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
За останні півтора місяця це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію.