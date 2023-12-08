Туск обіцяє, що його уряд вирішить проблеми з Україною

Лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск оголосив, що провів зустрічі з кандидатами на міністерські посади в новому уряді, який за його словами розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом, повідомляє Голос Америки.

Дональд Туск сказав журналістам у п’ятницю 8 грудня, що сподівається на голосування за новий кабінет вже у вівторок 12 грудня і приведення уряду до присяги у середу, щоб наступного дня брати участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі.

Саміт ЄС 14-15 грудня має серед іншого розглядати такі ключові питання як можливість початку переговорів про членство України, а також про кількарічну програму європейської допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Польща надала вирішальну підтримку Україні для захисту від російського вторгнення і забезпечує транзит великої частини міжнародної допомоги, а також забезпечила прихисток величезній кількості українських біженців, але тертя між двома країнами в деяких питаннях стали дуже помітні.

Туск наголосив на пріоритетності внутрішніх питань і зокрема пообіцяв, що його уряд з початком нового року гарантуватиме підвищення виплат для вчителів.

Але він окремо критикував те, що було названо прорахунками чинного уряду Матеуша Моравєцького і заявив, що негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.

За словами Туска він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.