Орбан знову заявив про "корумповану Україну", яка не готова до ЄС

Глава угорського уряду Віктор Орбан в інтерв’ю виданню Le Point перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном 7 грудня заявив, що Україна – одна з найкорумпованіших країн світу, і повторив свої аргументи, чому він проти початку переговорів про її вступ до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Прибувши до Парижа, у розмові з виданням Орбан заявив, що виступає проти початку переговорів з Україною, пояснивши це двома причинами. За словами Орбана, українці "не готові до переговорів", а європейці "не готові прийняти їх як повноправних членів".

Орбан зазначив, що Угорщина як сусідка України "точно знає, що відбувається в Україні".

"Звіт Європейської комісії про те, що із семи передумов чотири вже виконано, просто неправда. Відомо, що Україна є однією з найбільш корумпованих країн світу. Це жарт! Ми не можемо ухвалювати рішення про початок процесу переговорів про вступ" , – заявив він.

Серед аргументів, чому ЄС не варто вітати Україну у своїх лавах, Орбан назвав економічну причину. За його словами, у разі членства України Франції довелося б внести "понад 3,5 мільярда євро додатково" до спільного бюджету ЄС.

Потім він навів приклад зі сфери сільського господарства, прогнозуючи "жахливі наслідки":

"Україна – велика країна, з великою кількістю сільського господарства. Якщо ви дозволите цьому сільському господарству увійти в європейську сільськогосподарську систему, вона знищить його на наступний день".

Тому, за словами Орбана, спочатку потрібно трансформувати систему виділення сільськогосподарських субсидій ЄС.

Він закликав ЄС не повторювати з Україною "тих самих помилок, які ми зробили з Туреччиною". Натомість Орбан запропонував укласти з Україною "договір про стратегічне партнерство, включаючи угоду з різних питань, таких як сільське господарство, митниця та безпека".