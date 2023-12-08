Депутати дозволили перевіряти майно чиновників, набутого до публічної служби

Верховна Рада на засідання 8 грудня прийняла в цілому законопроєкт, яким Національне агентство із запобігання корупції отримає право на перевірку майна, набутого чиновниками до публічної служби.﻿ Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.

Законопроєкт підтримали 308 депутатів.

Зазначимо, Єврокомісія 8 листопада офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до Євросоюзу. Однак очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні ще слід попрацювати над певними реформами, включно з антикорупційною.

Водночас міністр юстиції Денис Малюська зазначав, Єврокомісія у звіті щодо України звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.

З огляду на це, виникла необхідність приведення окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" у відповідність до висновків Європейської Комісії, як зазначав Малюська.