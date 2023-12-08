Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги України

Уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергового пакета військової допомоги, в який, зокрема увійшли боєприпаси розвідувальні безпілотники, повідомляє Європейська правда.

До нового пакета увійшли:

250 155-мм артилерійських боєприпасів;

розвідувальний комплекс LUNA NG;

10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

шість патрульних прикордонних автомобілів;

вісім вантажівок Zetros;

100 000 аптечок та медикаменти;

70 автоматичних гранатометів калібру 70 мм;

Нагадаємо, під час візиту до Києва глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро. Цей пакет містить, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.