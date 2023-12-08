Ще троє нардепів склали свої повноваження

Верховна рада достроково припинила депутатські повноваження Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.

Про це повідомив﻿ нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат з групи "Відновлення" Максим Єфімов та позафракційний Дмитро Шпенов були мажоритарниками (їх обирали окремо, а не за списками партій). Це означає, що до завершення воєнного стану їхні місця в Раді будуть вільними.

Ще одного депутата – Дмитра Шпенова з "Батьківщини – невдовзі замінить наступний кандидат у списку партії.

Наразі у парламенті 401 депутат – це найменша кількість.