Ще троє нардепів склали свої повноваження
Верховна рада достроково припинила депутатські повноваження Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.
Про це повідомив нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Депутат з групи "Відновлення" Максим Єфімов та позафракційний Дмитро Шпенов були мажоритарниками (їх обирали окремо, а не за списками партій). Це означає, що до завершення воєнного стану їхні місця в Раді будуть вільними.
Ще одного депутата – Дмитра Шпенова з "Батьківщини – невдовзі замінить наступний кандидат у списку партії.
Наразі у парламенті 401 депутат – це найменша кількість.