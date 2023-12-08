В Україні мінімальна інфляція за три роки: що подорожчало у листопаді

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2023 року сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з грудня 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.﻿ Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, у листопаді ціни зросли на 0,5% з початку року на 4,4%.

Продукти харчування листопаді подорожчали на 0,9%. Найбільше за місяць подорожчали овочі - на 13,2%, які в середньому коштують на 8,2% дешевше ніж рік тому. Яйця подорожчали на 1,1%, але коштують дешевше на 22,3%, ніж у листопаді минулого року.

Разом з тим цукор подешевшав за місяць на 4,3%, фрукти на 2,1%, олію - на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% переважно через подорожчання палива на 1,8% та проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.