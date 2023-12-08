Орбан відкрито перейшов на позиції РФ – майбутній прем'єр Польщі

Дональд Туск, який, як очікують, стане наступним прем’єр-міністром Польщі, заявив, що угорський уряд відкрито "перейшов на російські позиції". Про це Туск сказав, спілкуючись зі ЗМІ у п’ятницю, повідомляє Європейська правда.

Туска запитали про його можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми маємо справу з урядом, який відверто перейшов на російські позиції… Давайте чесно. Його стосунки з Москвою і Путіним органічні, і я не думаю, що мої переконання можуть суттєво змінити його ставлення" , – сказав він.

Туск зазначив, що він би "не переоцінював свій вплив на Віктора Орбана".

"Ми сьогодні не близькі один одному політично" , – сказав він.

Він заявив, що уряд Орбана блокує рішення, за якими Польща мала б отримати від ЄС 800 млн євро за зброю, передану Україні.

"Я озлоблений тим, що в останню хвилину – коли вони бігають за своїми грошима… вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 мільйонів євро на зброю" , – сказав він, маючи на увазі на уряд Матеуша Моравецького.

Глава "Громадянської платформи" запевнив, що буде твердим на Європейській раді, де обговорюватимуть важливі питання, пов’язані з Україною.