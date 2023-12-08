Рада ухвалила закон про незалежність САП – це вимога МВФ та ЄС

Верховна Рада України сьогодні, 8 грудня, ухвалила закон про посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Законопроєкт №10060 про незалежність САП як органу, який раніше входив до Офісу Генерального прокурора, було прийнято в цілому у ході засідання Ради 298 голосами "за".

Зазначимо, що така реорганізація САП була однією з вимог Європейської комісії, а також Міжнародного валютного фонду.

Що передбачає незалежність САП: