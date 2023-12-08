Рада ухвалила закон про незалежність САП – це вимога МВФ та ЄС
Верховна Рада України сьогодні, 8 грудня, ухвалила закон про посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Законопроєкт №10060 про незалежність САП як органу, який раніше входив до Офісу Генерального прокурора, було прийнято в цілому у ході засідання Ради 298 голосами "за".
Зазначимо, що така реорганізація САП була однією з вимог Європейської комісії, а також Міжнародного валютного фонду.
Що передбачає незалежність САП:
- Вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів;
- Створення окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП;
- Визначення механізму підзвітності керівництва САП, яке ґрунтується на оцінці ефективності діяльності САП.