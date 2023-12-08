Рада схвалила перенесення Національного військового меморіального кладовища

Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт № 10289, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні народного депутата фракції "Голос" Ярослава Железняка.

За проголосували 303 депутати.

Железняк пише, що новим місцем будівництва кладовища стане село Гатне.

"Цей законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля" , — заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше таке кладовище планували облаштувати біля селища Биківня, а перед цим — на Лисій Горі в Києві.

Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд і площ. Це, зокрема, саме військове кладовище на 50 тисяч поховань, колумбарій, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музейний комплекс. Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК проведуть архітектурний конкурс. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

Нагадаємо, 4 жовтня 2022 року Кабмін ухвалив рішення створити нову державну установу — Національне військове меморіальне кладовище