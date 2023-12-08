МОК допустив до Олімпійських ігор-2024 росіян та білорусів у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі, команди участі не братимуть, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив офіційний сайт МОК.

Зазначають, що діють суворі умови відбору на ігри, включно з антидопінговими правилами.

МОК пише, що станом на 8 грудня 2023 року лише 11 "нейтральних спортсменів" (8 із російським паспортом і 3 з білоруським) виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024.

Для порівняння, понад 60 українських спортсменів уже пройшли відбір на ігри. Очікується, що українська делегація буде приблизно такого ж розміру, як на Олімпійських іграх у Токіо-2020.

"Кваліфіковані спортсмени з російським або білоруським паспортом будуть зареєстровані як індивідуальні нейтральні спортсмени і змагатимуться як індивідуальні нейтральні спортсмени.

Команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не допускають.

Спортсмени, які активно підтримують війну, не матимуть права брати участь у змаганнях".

Також не допускають до ігор спортсменів, які уклали контракт на службу в російській чи білоруській армії та спецслужбах.

На Олімпійських іграх-2024 також забороняють символіку Росії та Білорусі і не запрошуватимуть представників влади цих країн.