Кандидат у прем'єри Польщі Туск офіційно представив склад свого уряду

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Польщі Дональд Туск сьогодні, 8 грудня, офіційно представив склад свого уряду. Новий Кабінет міністрів може бути схвалений Сеймом на початку наступного тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє PAP.

Польські парламентарі на засіданні 11 грудня голосуватимуть щодо вотуму довіри уряду Тадеуша Моравецького. У разі не підтримки представники опозиції - Громадянська коаліція, "Третій шлях" та "Ліві" - висунуть кандидатуру Туска на пост прем'єра.

Сьогодні колишній президент Європейської ради, представляючи кандидатів для сформованого ним уряду, практично підтвердив раніше озвучену пресою інформацію про те, хто отримає міністерські портфелі.

До складу уряду Туска увійшли

Владислав Косиняк-Камиш - заступник прем'єр-міністра, міністр національної оборони

Кшиштоф Гавковський - віце-прем'єр, міністр цифровізації

Адам Боднар - міністр юстиції

Радослав Сікорський - міністр закордонних справ

Адам Шлапка - міністр у справах Європейського Союзу

Марцін Кервінський - міністр внутрішніх справ та адміністрації

Томаш Семоняк - координатор спецслужб

Бартломей Сенкевич - міністр культури та національної спадщини

Анджей Доманський - міністр фінансів

Борис Будка - міністр держмайна

Славомір Нітрас - міністр спорту та туризму

Барбара Новака - міністр освіти

Ізабела Ліщина - міністр охорони здоров'я

Даріуш Клімчак - міністр інфраструктури

Кшиштоф Гетьман - міністр розвитку та технологій

Чеслав Секерський - міністр сільського господарства та розвитку села

Пауліна Хенніг-Клоска - міністр клімату та довкілля

Катажина Пелчинська-Наленч - міністр фінансів та регіональної політики

Агнешка Дземянович-Бонк - міністр сім'ї та соціальної політики

Даріуш Вечорек - міністр науки та вищої освіти

Мажена Окла-Древнович, міністр-член кабінету міністрів, міністр вищої політики

Катажина Котула, міністр-член кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності

Агнешка Бучинська, міністр-член кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства

Ян Грабець, міністр-член кабінету міністрів, керівник канцелярії прем’єр-міністра

Мацей Берек, секретар кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру

Вибори у Польщі

Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня, і за їх результатами визначилися 460 членів Сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.

1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо Кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.