Україна добиватиметься екстрадиції російського бойовика, якого відпустили у Фінляндії

Офіс генерального прокурора продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика Яна Петровського, якого суд у Фінляндії раніше відпустив, не задовольнивши запиту Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це в етері телемарафону сказав заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу генпрокурора Андрій Гулкевич.

За словами Гулкевича, Україна продовжує домагатись затримання й видання Петровського в Україну, який тут має статус підозрюваного.

"Обов'язок переслідування таких осіб передбачений зокрема Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також чинна для Фінляндської Республіки", – нагадав він.

Представник Офісу генпрокурора розповів, що протягом 2023 року Україна надіслала 125 запитів на екстрадицію, з яких 20 задовольнили й 15 – відхилили. Найпоширенішою причиною відмови вказували активні бойові дії на території України.

"І окремі міжнародні партнери вважають, що наша країна не зможе належним чином, відповідно до міжнародного законодавства, забезпечити належні умови утримання підозрюваних та обвинувачених", – цитують Гулкевича в Офісі генпрокурора.

Він запевнив, що прокуратура продовжує співпрацю з компетентними органами Фінляндії у справі Петровського.

Нагадаємо, 8 грудня Верховний суд постановив, що він не може бути екстрадований через умови в українських в’язницях. Після звільнення з-під варти Петровського затримали фінські прикордонники, які, ймовірно, видворять його з країни.

За даними українського слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України.

Петровський у липні в'їхав до Фінляндії завдяки новому імені, а також навчанню своєї дружини.