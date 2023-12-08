Зеленський підписав чотири важливі євроінтеграційні закони
Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, підписав чотири важливі євроінтеграційні закони, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повiдомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За даними Железняка, президент сьогодні підписав кілька важливих законів, що допоможуть Україні під час вступу в Європейський союз. Зокрема це закони:
- 10203-1 - збільшення на 300 людей склад НАБУ;
- 10262 - можливість НАЗК перевіряти майно набуте до публічної служби;
- 10288-1 - щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
- 10060 - про незалежність САП.
За словами Железняка, за збільшення штату НАБУ на 300 осіб у другому читанні проголосувало 332 нардепи, за можливість перевірки Національним агентством із запобігання корупції майна чиновників, придбаного до служби – 308 депутатів, а 317 нардепів підтримали документ про нацменшини
Нагадаємо, що у середині вересня уряд ухвалив законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що допоможе досягти більшого прогресу в подоланні корупції.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це "один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ" та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією.
Закон, зокрема, передбачає:
- отримання САП статусу юридичної особи публічного права;
- окреслення повноважень керівника САП із статусом заступника генерального прокурора;
- визначення штату, структури й організації в установі керівником САП;
- створення механізму підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів;
- врегулювання процедури конкурсного відбору прокурорів.