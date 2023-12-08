WSJ: Україна може перехопити ініціативу на полі бою у 2025 році, якщо стримає РФ

Багатомісячна військова кампанія ЗСУ, спрямована на відсіч росіянам, завершилася незначними зрушеннями на лінії фронту, але в НАТО сподіваються, що Україна зможе перехопити ініціативу на полі бою 2025 року, якщо витримає у протистоянні з Росією до кінця наступного року, пише The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання вказує на проблеми, з якими зіткнулась Україна на нинішньому етапі.

"Економічна та військова підтримка з боку США та Європи раптово опинилася під сумнівом. А внутрішньополітичні розколи розширюються на тлі падіння морального духу нації" , - зазначається у матеріалі.

За даними видання, західні дипломати і військові стратеги кажуть, що виснаженій Україні потрібен час для відновлення, і що вона, можливо, не зможе здійснити ще один значний контрнаступ до 2025 року.

На "зміну настроїв", порівняно с початком року, твердить видання, вказує й те, що Володимир Зеленський наказав побудувати розгалужену мережу бойових укріплень, щоб допомогти військам утримувати лінію фронту.

"Здатність України відновити значно більшу частину своєї території зараз під питанням, тоді як переорієнтація економіки Путіна на військові рейки зміцнила його позиції на полі бою, а віднедавна і на дипломатичній арені" ,- зазначає WSJ.

У той же час міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив виданню, що будь-яка пауза в бойових діях зараз просто дасть Росії шанс перегрупуватися і підготуватися до нових військових дій.

"Єдиним результатом буде те, що Росія обтруситься від втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і знову піде в наступ. Ми готуємо наші бригади до нових контрнаступальних та оборонних операцій" , - підкреслив Кулеба.

The Wall Street Journal зазначає, що якщо Україна і її союзники зможуть подолати нинішні труднощі і продовжити постачання військам, то наступний рік стане роком відновлення української армії.

"Сподівання полягає в тому, що обмежена кількість українських солдатів зможе стримувати російські війська, що дасть країнам НАТО час на підготовку нових українських військ, розширення виробництва озброєнь і поповнення арсеналів України" , - пише видання.