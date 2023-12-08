Кулеба розкритикував рішення МОК допустити росіян та білорусів до Олімпіади
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ганебним та закликав засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян та білорусів до Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Кулеби у соцмережі X (Twitter).
"Адже Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", — зазначив він.
Кулеба закликаю всіх партнерів рішуче засудити "це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи".
Нагадаємо, МОК допустив до Олімпійських ігор-2024 індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Також не допускають до ігор спортсменів, які уклали контракт на службу в російській чи білоруській армії та спецслужбах.