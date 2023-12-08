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Кулеба розкритикував рішення МОК допустити росіян та білорусів до Олімпіади

Кулеба розкритикував рішення МОК допустити росіян та білорусів до Олімпіади
Фото: kmu.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ганебним та закликав засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян та білорусів до Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Кулеби у соцмережі X (Twitter).

"Адже Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", — зазначив він.

Кулеба закликаю всіх партнерів рішуче засудити "це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи".

Нагадаємо, МОК допустив до Олімпійських ігор-2024 індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Також не допускають до ігор спортсменів, які уклали контракт на службу в російській чи білоруській армії та спецслужбах.

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