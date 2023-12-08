Естонська розвідка прогнозує посилення наступу РФ найближчими тижнями

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії прогнозує, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України попри значні втрати, які вона зазнає, повідомляє Європейська правда.

Про це, як пише ERR, на брифінгу у п’ятницю заявив очільник відомства Антс Ківісельг.

Ківісельг відзначив, що попри відсутність значних змін на лінії фронту інтенсивність бойових дій Росії проти України за тиждень зросла на чверть.

Головним напрямком російського наступу лишається Авдіївка: там Москва перейшла від прямих піхотних атак до дальнього вогневого ураження, що "суттєво ускладнило перегрупування українських підрозділів, створення та укріплення оборонних позицій", пояснив він.

"Росія також чинить тиск на Бахмутській та Мар'їнській лініях. На північній стороні Бахмута та на південній стороні Мар'їнки Російська Федерація також досягла незначного прогресу", – сказав Ківісельг.

Він вказав, що Росія розпочала перегрупування збройних сил. Це може означати ще більш інтенсивні наступальні дії в Україні у найближчі тижні. При цьому втрати РФ за тиждень становлять близько 10 тисяч пораненими або вбитими.

Водночас представник естонської розвідки наголосив, що Україні вдається тримати оборону та утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

"Це своєю чергою змусило Росію розгорнути додаткові війська на цьому напрямку. У процесі цього брак узгодженості та згуртованості російських сил призвів до низки втрат на нових ділянках бойових дій", – пояснив Ківісельг.

Минулого тижня в Розвідувальному центрі Сил оборони Естонії припустили, що бюджет на 2024 рік, який затвердив президент Владімір Путін, дає змогу Росії продовжувати війну в Україні з тією самою інтенсивністю, що й зараз.