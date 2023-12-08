Росія зосередила на Авдіївському напрямку 40 тисяч військових – Штупун

Угруповання російської армії на Авдіївському напрямку нині становить 40 тисяч людей особового складу, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, росіяни зазнають значних втрат: приблизно 300-400 людей за добу. А втім, вони й далі підтягують до Авдіївки резерви — підрозділи "Шторм Z", а також нещодавно мобілізованих і погано навчених людей.

Штупун зазначив, що ставлення російського командування до таких нещодавно мобілізованих погане.

"Фіксується, що їх інколи навіть залишають без їжі та води, і вони змушені їсти сніг" , — каже він.

Також речник стверджує, що нині на Авдіївському напрямку противник зосередив "набагато менше" військової техніки, ніж було в жовтні, під час попередніх активних наступальних дій росіян у напрямку міста.

Зазначимо, наприкінці листопада російсько-окупаційні війська розпочали третю хвилю активних дій у межах наступу на Авдіївському напрямку. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку.

Українські війська тримають оборону, завдаючи ворогу значних утрат. Так, лише минулої доби Сили оборони відбили 30 атак росіян у районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Тоненького та Первомайського Донецької області.