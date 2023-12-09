ЦНС: Українцям в окупації з 1 січня відмовлятимуть у медичній допомозі

Російські загарбники з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях з 1 січня ворог припинить надавати медичні послуги українцям, які не погодились отримувати російські паспорти" , - зазначають в ЦНС

Так, “пілотний проєкт” вже стартував у Старобільську (Луганська область), де українцям не надають медичні послуги без наявності паспорта РФ, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах.

"Таким чином ворог проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців як нації на їх етнічних землях" , - зауважують у повідомленні.

Варто зауважити, що мелітопольський міський голова Іван Федоров вже повідомляв про відмову українцям у медичній допомозі через нестачу медикаментів. Загарбники на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Нещодавно ми повідомляли про те, що російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.