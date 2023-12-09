ISW: Російські війська захопили очисні споруди Авдіївки
8 грудня російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки та підтвердили наступ: захопили очисні споруди Авдіївки, повідомляє Українська правда.
Про пише Інститут вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 8 грудня, показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).
Також ISW повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.
Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому (3 км на північний захід від Авдіївки) і зачищають населений пункт, тоді як інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська утримують позиції на східній околиці Степового.
Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).
Російські джерела також стверджували 7 і 8 грудня, що російські війська атакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та поблизу Очеретиного (15 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки та промислової зони).
8 грудня тривали позиційні бої на напрямках Водяне (7 км на південний захід від Авдіївки) і Тоненьке.
Російське джерело стверджує, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що на Авдіївському напрямку воюють понад 40 тис. російських військ і що російські війська передислокують резерви підрозділів "Шторм-З" і мобілізований особовий склад, якому бракує підготовки та продовольства, щоб надолужити втрати.
Російські війська 8 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 грудня, показують, що російські війська просуваються на південь від Роботиного в напрямку Новопрокопівки (2 км на південь від Роботиного).
8 грудня Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська користуються скороченими темпами українських наступальних дій у Запорізькій області для реорганізації угруповання сил і створення оперативних резервів, але зауважив, що наразі російські війська не можуть виділити значні ресурси на ці резерви.
Ключові висновки ISW за 8 грудня:
- 8 грудня президент Росії Володимир Путін оголосив про те, що буде кандидатом в президенти на 2024 рік, намагаючись створити враження, що балотується на прохання російських військовослужбовців.
- Те, що Путін оголосив, що балотуватиметься на пост президента у військовій обстановці вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінював ISW, хоча ступінь цієї уваги наразі незрозуміла.
- Російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні в ніч з 7 на 8 грудня.
- Ув’язнений колишній російський офіцер Ігор Гіркін 7 грудня спрогнозував, що між Росією та Україною не буде "жодної угоди" та "жодного заморожування".
- Російські військові заборонили використання цивільних автомобілів у військових цілях, ймовірно, для офіційного оформлення, що викликало критику з боку російських військових блогерів.
- Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) розширює свої можливості з охорони російських посадових осіб та організацій за кордоном, щоб краще стежити за російськими та міжнародними акторами за межами території Росії.
- Російські окупанти продовжують спроби штучно змінити демографічний склад окупованої України.
- Партнери України продовжують анонсувати пакети військової та фінансової допомоги Україні.
- Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області та здійснили підтверджене просування в районі Авдіївки та на заході Запорізької області.
- Глава Удмуртської республіки Олександр Бречалов 7 грудня заявив, що в регіоні сформовані та незабаром будуть перекинуті чотири нові підрозділи для війни в Україні.
- Президент України Володимир Зеленський 8 грудня під час виступу на першому засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей заявив, що Росія намагається зруйнувати зв’язок українських дітей з Україною і необхідне швидке втручання, щоб зберегти цей зв’язок.