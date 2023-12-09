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Російські окупанти втратили ще майже тисячу вояків та 6 танків

Російські окупанти втратили ще майже тисячу вояків та 6 танків
Фото: соцмережі

Російські окупанти втратили в Україні ще 900 своїх військових за добу 8-9 грудня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 338120 (+900) осіб,
  • танків ‒ 5632 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10519 (+11) од,
  • артилерійських систем – 8058 (+1) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1585 (+14),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1159 (+0)

Дані уточнюються.

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