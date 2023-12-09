Повітряні сили: У південних областях оголошено ракетну небезпеку (Оновлено)
Військові вранці 9 грудня оголосили про ракетну небезпеку в п'яти областях, яка тривала понад 20 хвилин, повідомляє Українська правда.
Про це говорить мапа повітряних тривог, Повітряні сили.
Окрім традиційних тривог на Луганщині та в Криму, вранці 9 грудня оголосили тривогу в Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Згодом Миколаївську за Запорізьку скасували.
Військові попередили, що існує ймовірність ракетного удару.
Оновлено: Тривога лунала понад 20 хвилин. Пусків ракетних атак не було.