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Повітряні сили: У південних областях оголошено ракетну небезпеку (Оновлено)

Повітряні сили: У південних областях оголошено ракетну небезпеку (Оновлено)
Фото: alerts

Військові вранці 9 грудня оголосили про ракетну небезпеку в п'яти областях, яка тривала понад 20 хвилин, повідомляє Українська правда.

Про це говорить мапа повітряних тривог, Повітряні сили.

Окрім традиційних тривог на Луганщині та в Криму, вранці 9 грудня оголосили тривогу в Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Згодом Миколаївську за Запорізьку скасували.

Військові попередили, що існує ймовірність ракетного удару.

Оновлено: Тривога лунала понад 20 хвилин. Пусків ракетних атак не було.

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