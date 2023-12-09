Менше половини американців підтримують подальшу допомогу Україні – опитування

47% американців вважають, що допомога США для України має лишатися на попередньому рівні або бути посилена, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать результати опитування Pew Research Center.

Зараз, коли війна в Україні наближається до дворічного рубежу, близько трьох з десяти американців (31%) вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні в її боротьбі з Росією, тоді як близько половини вважають, що США надають достатній обсяг підтримки (29%) або недостатній (18%).

Частка американців, які вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні, неухильно зростала протягом війни, особливо серед республіканців.

Так, 48% республіканців та республіканськи налаштованих громадян вважають, що США надають занадто багато допомоги Україні. Ця частка дещо зросла порівняно з червнем, коли таких було 44%, і є значно вищою, ніж на попередніх етапах війни.

Лише 16% демократів і прихильників демократів вважають нинішній рівень американської допомоги надмірним. Близько чотирьох з десяти демократів (39%) вважають, що США надають правильний обсяг допомоги, тоді як близько чверті (24%) вважають, що США надають недостатньо допомоги.

Партійні розбіжності щодо допомоги Україні стали ширшими. У перші тижні війни республіканці лише на 4 відсоткові пункти частіше, ніж демократи, заявляли, що США надають Україні забагато допомоги (9% проти 5%). Сьогодні республіканці на 32 пункти частіше говорять про це.

Увага громадськості до російсько-українського конфлікту мало змінилася за останні місяці. Шість з десяти американців, включаючи аналогічні частки республіканців (62%) і демократів (61%), кажуть, що стежать за новинами про вторгнення досить уважно.

Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За словами посла України у США Оксани Маркарової, провал цього голосування не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту найближчим часом.