У Польщі заперечують, що перевізники блокують постачання військової допомоги в Україну

В уряді Польщі стверджують, що перевізники, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, не перешкоджають надходження військової допомоги до України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Polsat News.

"Я категорично заперечую, що така ситуація мала місце. Військові колони, які перетинають кордон, – це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як привілейовані транспортні засоби, і не є заручниками жодних протестів", – сказав заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа.

Таким чином він відреагував на публікацію The New York Times про те, що українські військові на передовій відчули на собі наслідки блокади кордону з Польщею. Видання стверджує, що протести польських перевізників призвели до серйозних затримок у постачанні військової техніки для Збройних сил України.

Звинувачення також прокоментував Станіслав Жарин, Уповноважений уряду Республіки Польща з питань безпеки інформаційного простору.

"Ми не маємо інформації про блокування транспортних засобів, які везуть військову допомогу Україні. Польські служби працюють на місці і здійснюють перевірку вантажівок на кордоні", – сказав він.

"Ми також не отримуємо жодних сигналів з України про те, що протести впливають на військові дії. Ще раз слід повторити, що в таких ситуаціях найкращим рішенням є проведення двосторонніх переговорів, а не через засоби масової інформації", – додав він.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.

Благодійні та неурядові організації, які постачають військову допомогу ЗСУ, через блокаду зіткнулися із кількатижневими затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів.

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.