МВС: У Києві змінять дорожній рух на завантажених відрізках доріг

На тлі закриття шістьох станцій "синьої" гілки метро, в Києві переорганізують дорожній рух на найбільш завантажених відрізках доріг, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Як відзначив Клименко, щойно завершилось засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро. За його словами, наразі основне навантаження із перевезення громадян припало на наземний громадський транспорт, що може значно ускладнити дорожній рух.

"Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці" , - пише Клименко.

Що зміниться:

збільшиться пропускна спроможність громадського транспорту;

відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофора;

перенесуть для зручності зупинки громадського транспорту;

змінять деякі дорожні знаки;

посилять роботу патрулів.

Зміни на Либідській площі

"На площі Либідській знаходяться два розворотних кільця, які зазвичай завантажені припаркованими транспортами й також здійснюється розворот всіх транспортних засобів. Наразі для полегшення ситуації потрібно ці два кільця зробити проїзними лише для громадського транспорту, а всі інші - перенаправити на розворот на Великі Васильківські та Антоновича" , - розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Вчора, 8 грудня, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження ймовірно продовжаться протягом найближчих пів року. Спочатку їх планували закрити з 9 грудня.

В КМДА пізніше наголосили про те, що в столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.