ОВА: У Запорізькій та Донецькій областях зросла кількість загиблих

Ще одна людина була вбита Росією у Запорізькій області, а також є уточнення щодо загиблого на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Донецька ОВА, Запорізька ОВА, Харківська ОВА.

За добу було зафіксовано 64 удари по 17 населеним пунктам у Запорізькій області.

Внаслідок артобстрілу загинула 56-річна жителька Степногірська.

Також 8 грудня стало відомо про ще 1 людину, яка загинула внаслідок удару по Новогродівці 29 листопада.

Загалом на Донеччині вже зафіксували 1788 загиблих цивільних (без урахування Маріуполя та Волновахи).

Обстріли Харківщини також продовжуються.

О 08:40 в селі Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об‘єкт критичної інфраструктури.

Відключено від газопостачання 37 абонентів.