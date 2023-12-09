З укриття Авдіївського коксохіму евакуювали всіх цивільних – нардеп
Дванадцятьох цивільних, які до останнього залишалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, все ж умовили виїхати у безпеку, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив нардеп Муса Магомедов.
"Сподіваюся вони знайдуть себе в житті без нескінченних обстрілів, зі світлом та водою, і зароблять собі на життя та на їжу, а не чекатимуть чергового прориву волонтерів із гуманітаркою, ризикуючи їх життям", — каже нардеп.
Дехто із врятованих пробув у цьому сховку від самого початку відкритої війни.
"Всі цивільні, що залишалися на АКХЗ, евакуйовані і в безпеці! До сьогодні у сховище заводу продовжували перебувати останні 12 людей. Вони категорично не хотіли виїздити. І ось, нам вдалося їх вмовити", — написав нардеп.