З укриття Авдіївського коксохіму евакуювали всіх цивільних – нардеп

Дванадцятьох цивільних, які до останнього залишалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, все ж умовили виїхати у безпеку, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив нардеп Муса Магомедов.

"Сподіваюся вони знайдуть себе в житті без нескінченних обстрілів, зі світлом та водою, і зароблять собі на життя та на їжу, а не чекатимуть чергового прориву волонтерів із гуманітаркою, ризикуючи їх життям" , — каже нардеп.

Дехто із врятованих пробув у цьому сховку від самого початку відкритої війни.