Рада обрала голову Комітету з питань свободи слова: хто ним став
Верховна Рада проголосувала за призначення Ярослава Юрчишина від фракції "Голос" головою Комітету з питань свободи слова, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Юрчишин в коментарі УП.
За словами нардепа, його кандидатуру Рада підтримала 247 голосами.
Довідково: Підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич був попереднім головою комітету зі свободи слова.
Після його арешту більшість повноважень комітету передали у комітет з гуманітарних питань.
Передісторія:
- 15 вересня Служба безпеки прийшла з обшуками до Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.
- У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
- Йому оголосили підозру в держзраді.
- Суд відправив нардепа під варту.