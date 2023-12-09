Рада обрала голову Комітету з питань свободи слова: хто ним став

Верховна Рада проголосувала за призначення Ярослава Юрчишина від фракції "Голос" головою Комітету з питань свободи слова, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Юрчишин в коментарі УП.

За словами нардепа, його кандидатуру Рада підтримала 247 голосами.

Довідково: Підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич був попереднім головою комітету зі свободи слова.

Після його арешту більшість повноважень комітету передали у комітет з гуманітарних питань.

Передісторія: