ОВА: У Сумській області посилюють фортифікаційні споруди на кордоні з РФ
У Сумській області, яка межує з РФ, посилюють будівництво фортифікаційних споруд, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили в ОВА.
"На рівні місцевої влади були ухвалені дієві рішення щодо виконання завдання Президента України Володимира Зеленського, спрямованого на укріплення оборонних рубежів", – сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
За його словами, техніки достатньо, побутові умови нормальні для того, щоб будівельні бригади навіть в непростих умовах зими працювали дуже інтенсивно.
В обласній військовій адміністрації зазначають, що фортифікаційні споруди – це ще один рівень захисту Сумщини від агресора, який знаходиться зовсім поруч.
"Фортифікаційні споруди – це ще один рівень захисту Сумщини від агресора, який знаходиться зовсім поруч і роботи щодо їх будівництва посилюються на всій території області", — каже Артюх.