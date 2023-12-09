ОВА: У Сумській області посилюють фортифікаційні споруди на кордоні з РФ

У Сумській області, яка межує з РФ, посилюють будівництво фортифікаційних споруд, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в ОВА.

"На рівні місцевої влади були ухвалені дієві рішення щодо виконання завдання Президента України Володимира Зеленського, спрямованого на укріплення оборонних рубежів" , – сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, техніки достатньо, побутові умови нормальні для того, щоб будівельні бригади навіть в непростих умовах зими працювали дуже інтенсивно.

В обласній військовій адміністрації зазначають, що фортифікаційні споруди – це ще один рівень захисту Сумщини від агресора, який знаходиться зовсім поруч.