Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на конференції своєї Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє n-tv.

Олаф Шольц закликав до наполегливості у підтримці України з боку Німеччини.

"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом", – сказав він.

Тому важливо, "щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу", а саме "продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі".

Своїм нападом на Україну в 2022 році Росія поклала край загальному розумінню миру і безпеки в Європі, вважає політик СДПН. Повинна бути ясність, що "кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою", наголосив Шольц.

Німеччина навіть повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть", сказав канцлер, очевидно, натякаючи на неясну політичну ситуацію в США перед президентськими виборами в наступному році.

Тому з німецького боку мають бути прийняті рішення, "щоб ми були в змозі це зробити", зазначив він.

Шольц також чітко висловився за подальшу військову підтримку України.

"Президент Путін не може очікувати, що ми відступимо", – підкреслив він.

Шольц також згадав про економічні наслідки російського імперіалізму – для Німеччини, а ще більше для деяких інших країн.

"Ми знаємо, що були наслідки, які зачіпають і нас", – сказав канцлер, маючи на увазі високі ціни на енергоносії.

Він підкреслив, що уряду, тим не менш, вдалося забезпечити хороше енергопостачання, навіть якщо це, звичайно, було "великим фінансовим викликом".

Напередодні уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергового пакета військової допомоги, в який, зокрема увійшли боєприпаси і розвідувальні безпілотники.

Нагадаємо, під час візиту до Києва глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро. Цей пакет містить, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Нещодавно він також відкинув звинувачення щодо недостатньої допомоги Україні, яка воює проти РФ.