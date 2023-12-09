Кабмін: Закриті станції метро у Києві перевірять та підготують як укриття

Станції та вестибюлі закритої гілки синьої лінії столичного метро будуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Кабмін з посиланням на рішення комісії ТЕБ та НС.

Комунальному підприємству "Київський метрополітен", зокрема, доручено провести необхідні обстеження, визначити причини виникнення аварійної ситуації та вжити заходи з виконання відновлювальних робіт.

При цьому прийнято рішення, що станції та вестибюлі закритої гілки можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги.

Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів.

Нагадаємо:

З 9 грудня Київський метрополітен на пів року зупинить рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі київського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".