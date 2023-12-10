Зеленський відвідає США: матиме зустріч з Байденом

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде у Сполучені Штати. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"1 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів" , - йдеться у повідомленні Офісу президента.

При цьому зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Нагадаємо, Зеленський перебував з робочим візитом в Аргентині. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента Аргентини, яка відбулася 10 грудня.

Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів в історії двосторонніх відносин між країнами.