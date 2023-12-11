Словацькі перевізники знову блокуватимуть кордон з Україною

Спілка автоперевізників Словаччини анонсувала продовження блокади прикордонного переходу "Вишне Нємецьке - Ужгород" з 15:00 понеділка, 11 грудня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Повідомляється, що протест словацьких далекобійників на українсько-словацькому кордоні триватиме "до особливого розпорядження". Рішення про продовження блокади ухвалив президент Союзу.

"В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирські перевезення не будуть обмежені" , - заявили в профспілці.

У Спілці автоперевізників також зазначили, що ухвалили рішення про продовження блокади "на основі оцінки отриманої інформації та її впливу на словацький ринок автомобільних перевезень".

Додамо, що на українсько-словацькому кордоні працює 5 пунктів пропуску. Два з них пропускають автотранспорт, два – залізничні, ще один – пішохідний.