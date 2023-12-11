Словацькі перевізники знову блокуватимуть кордон з Україною
Спілка автоперевізників Словаччини анонсувала продовження блокади прикордонного переходу "Вишне Нємецьке - Ужгород" з 15:00 понеділка, 11 грудня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Повідомляється, що протест словацьких далекобійників на українсько-словацькому кордоні триватиме "до особливого розпорядження". Рішення про продовження блокади ухвалив президент Союзу.
"В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирські перевезення не будуть обмежені", - заявили в профспілці.
У Спілці автоперевізників також зазначили, що ухвалили рішення про продовження блокади "на основі оцінки отриманої інформації та її впливу на словацький ринок автомобільних перевезень".
Додамо, що на українсько-словацькому кордоні працює 5 пунктів пропуску. Два з них пропускають автотранспорт, два – залізничні, ще один – пішохідний.