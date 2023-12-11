CNN: Зеленський у США може виступити перед сенаторами

Президент України Володимир Зеленський у ході анонсованого візиту до Сполучених Штатів може виступити на зустрічі сенаторів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Джерела CNN зазначають, що главу держави запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Повідомляється, що зустріч відбудеться уранці у вівторок, 12 грудня.

У рамках свого візиту до Вашингтона президент України також проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

У Білому домі наголосили, що візит Зеленського до США та його зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент" , - заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше стало відомо, що після свого візиту до Аргентини Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

При цьому наголошується, що президент України фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки воюючої країни у захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах та повазі до суверенітету кожної нації.

У Білому домі невдовзі повідомили, що зустріч президентів відбудеться 12 грудня.