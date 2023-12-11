ISW: ЗСУ просуваються на лівобережній Херсонщині, біля Кринок тривають бої

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), на лівому березі Дніпра Херсонщини Сили оборони продовжують наземні операції, утримують позиції, а біля Кринок ведуть бої з ворогом, повідомляє Українська правда.

У звіті йдеться про те, що українські сили продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 10 грудня.

Український Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони утримують позиції на східному березі Дніпра і завдають ударів по російських позиціях у цьому районі.

Російські військові блогери стверджують, що бої тривають біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона) і відзначають стабільно високий темп українських операцій у цьому районі.

Крім того, російський військовий блогер стверджував, що українські війська захопили нові позиції на Великому Потьомкінському острові (на південному заході від Херсона), хоча, за оцінками ISW, українські війська контролюють увесь цей острів.

Російський військовий блогер збільшив кадри, на яких нібито видно, як підрозділи російського 28-го мотострілецького полку (70-ї мотострілецької дивізії, 18-ї загальновійськової армії) завдають ударів по українських позиціях на островах у Дніпрі.

Також Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито видно, як невизначені підрозділи Повітряно-десантних військ проводять повітряну розвідку українських позицій на західному (правому) березі Дніпра.

Ключові висновки ISW за 10 грудня