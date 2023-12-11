ISW: ЗСУ просуваються на лівобережній Херсонщині, біля Кринок тривають бої
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), на лівому березі Дніпра Херсонщини Сили оборони продовжують наземні операції, утримують позиції, а біля Кринок ведуть бої з ворогом, повідомляє Українська правда.
У звіті йдеться про те, що українські сили продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 10 грудня.
Український Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони утримують позиції на східному березі Дніпра і завдають ударів по російських позиціях у цьому районі.
Російські військові блогери стверджують, що бої тривають біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона) і відзначають стабільно високий темп українських операцій у цьому районі.
Крім того, російський військовий блогер стверджував, що українські війська захопили нові позиції на Великому Потьомкінському острові (на південному заході від Херсона), хоча, за оцінками ISW, українські війська контролюють увесь цей острів.
Російський військовий блогер збільшив кадри, на яких нібито видно, як підрозділи російського 28-го мотострілецького полку (70-ї мотострілецької дивізії, 18-ї загальновійськової армії) завдають ударів по українських позиціях на островах у Дніпрі.
Також Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито видно, як невизначені підрозділи Повітряно-десантних військ проводять повітряну розвідку українських позицій на західному (правому) березі Дніпра.
Ключові висновки ISW за 10 грудня
- Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підкреслила, що максималістські цілі Росії в Україні не змінилися, повторивши вимогу Кремля про повну політичну капітуляцію України та прийняття Києвом військових і територіальних вимог Росії, що не свідчить про готовність до серйозних переговорів.
- Вимога Захарової, щоб Україна вивела свої війська з "російської території" як необхідна передумова для врегулювання війни, свідчить про те, що максималістські цілі Росії включають контроль над усіма чотирма областями, частини яких вона незаконно анексувала.
- Кремль продовжує висловлювати все більш антиізраїльську позицію у війні між Ізраїлем і ХАМАС, незважаючи на імітацію зацікавленості в тому, щоб бути нейтральним у конфлікті.
- Президент України Володимир Зеленський 10 грудня здійснив поїздку до Латинської Америки, ймовірно, для того, щоб заручитися підтримкою України з боку Латинської Америки.
- Російське військове керівництво у Вірменії, ймовірно, намагається зберегти військову владу над Вірменією на тлі подальшого погіршення вірменсько-російських відносин.
- Російські війська здійснили невелику серію ракетних ударів та ударів з безпілотників по Україні 9 та 10 грудня.
- Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, поблизу Авдіївки, на захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області, а на деяких ділянках просунулися вперед.
- Російські військові блогери продовжують критикувати нібито заборону російських вояк на використання цивільних транспортних засобів у військових цілях.
- Російська влада продовжує довготривалі зусилля з індоктринації українських студентів в окупованій Україні, спрямовуючи фінансування на навчальні заклади в окупованій Україні.