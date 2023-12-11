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Великобританія передасть Україні два військові кораблі – міністр оборони

Великобританія передасть Україні два військові кораблі – міністр оборони
Фото: Thomas McDonald / defenceimagery.mod.uk

Міністерство оборони Великої Британії сьогодні підтвердить передачу Україні двох тральщикыв для розмінування Королівських ВМС, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Два тральщики для розмінування Sandown (MCMV) передаються зі складу Королівських ВМС Збройним силам України з метою зміцнення здатності України діяти на морі.

"Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великобританії.

"Ці кораблі нададуть життєво важливий потенціал Україні, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити життєво важливі експортні маршрути, які були серйозно обмежені з того часу, як Путін почав своє незаконне повномасштабне вторгнення", - сказав Шаппс.

Кораблі Sandown (MCMV)

Кораблі класу Sandown оснащені двома дизельними двигунами, які забезпечують максимальну швидкість 31.4 км/год.

Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Крім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння.

Кораблі класу Sandown знаходяться на озброєнні ВМС Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапуру.

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