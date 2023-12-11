Атака на Київ: уламки пошкодили будинки, є постраждалі

Внаслідок збиття "ворожих цілей" у районах столиці сталося падіння уламків, є пошкодження, повідомляє Українська правда.

"Попередньо, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків у Дарницькому та Голосіївському районах" , – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Попко додав, що інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

"Екстрені служби слідують на виклик в Голосіївському районі, де, за повідомленням людей, уламок ракети пошкодив дах житлового будинку.

Також є кілька викликів медиків в Дарницький та Шевченківський район. Швидкі слідують на місця" , – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше Попко додав, що в Дарницькому районі в житловому будинку вибиті шибки, "попередньо уламками скла травмувалась дитина та двоє дорослих".

О 5:08 мер Києва уточнив, що внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили.

Ще один уламок упав на газон. Без горіння.

Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

За інформацією Кличка, у Дарницькому районі наразі є двоє постраждалих – чоловік та жінка. Їм медики надали допомогу на місці. Виклики в Шевченківський район не підтвердилися.

О 5:31 мер Києва повідомив, що четверо людей – всі дорослі – постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі.

За його словами, обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.

О 5:54 Попко уточнив, що внаслідок падіння уламків травми отримало двоє мешканців.

Зокрема, чоловік 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Йому медики надали допомогу на місці.

Також медичну допомогу на місці отримали троє жінок, у яких відбулася гостра реакція на стрес.