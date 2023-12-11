Курс валют НБУ на 11 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 11 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 10 грудня підвищився на 7 коп. до 36.74 за 1 долар.
Курс євро зріс на 11 коп. до 39.60 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 8 коп. до 4.03 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 13 коп. до 46.19 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 16 коп. до 41.98 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 9.15 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.742 400
|EUR
|Євро
|39,601 000
|RUB
|Рубль
|0.403 160
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46.194 400
|CHF
|Швейцарський франк
|41.981 700
|PLN
|Польський злотий
|9.145 100