Курс валют НБУ на 11 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 11 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 10 грудня підвищився на 7 коп. до 36.74 за 1 долар.

Курс євро зріс на 11 коп. до 39.60 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 8 коп. до 4.03 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 13 коп. до 46.19 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 16 коп. до 41.98 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 9.15 за 1 польський злотий.