ППО знищила 8 ракет та майже 20 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 11 грудня сили протиповітряної оборони знищили 18 безпілотників типу Shahed та 8 балістичних ракет.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Шахеди" окупанти запустили з районів Чауда та Бельбек в окупованого Криму. Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131.

"Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України" , – йдеться в повідомленні.

Також близько 4 ранку окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Тип ракет не повідомляється. Попередньо ракети запустили з Брянської області РФ.