РФ за добу втратила 1000 військових і 19 танків – Генштаб ЗСУ
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1030 своїх військових, 19 танків, 6 артилерійських систем, 18 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 339 850 (+1 030) осіб,
- танків − 5 655 (+19) од,
- бойових броньованих машин − 10 560 (+31) од,
- артилерійських систем − 8 070 (+6) од,
- РСЗВ − 919 (+0) од,
- засобів ППО − 605 (+0) од,
- літаків − 324 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 154 (+18),
- крилатих ракет − 1 586 (+0),
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 636 (+13) од,
- спеціальної техніки − 1 168 (+6) од.