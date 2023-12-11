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РФ за добу втратила 1000 військових і 19 танків – Генштаб ЗСУ

РФ за добу втратила 1000 військових і 19 танків – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1030 своїх військових, 19 танків, 6 артилерійських систем, 18 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 339 850 (+1 030) осіб,
  • танків − 5 655 (+19) од,
  • бойових броньованих машин − 10 560 (+31) од,
  • артилерійських систем − 8 070 (+6) од,
  • РСЗВ − 919 (+0) од,
  • засобів ППО − 605 (+0) од,
  • літаків − 324 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 154 (+18),
  • крилатих ракет − 1 586 (+0),
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 636 (+13) од,
  • спеціальної техніки − 1 168 (+6) од.

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