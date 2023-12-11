Світові ціни на продовольство за рік впали на понад 10% – дані ООН

Світові ціни на продовольчі товари у листопаді 2023 року не змінились. За рік ціни знизилися на 10,7%.﻿ Про це свідчать дані продовольчої агенції ООН (ФАО), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на низку продовольчих товарів, що торгуються на світовому ринку, у листопаді становив 120,4 пунктів

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 3,0% порівняно з жовтнем. Міжнародні ціни на фуражне зерно впали на 5,6%, що було спричинено різким падінням цін на кукурудзу, а ціни на пшеницю у листопаді знизилися на 2,4%.

Індекс цін на олію, тим часом, зріс на 3,4% порівняно з жовтнем. Міжнародні ціни на пальмову олію у листопаді зросли більш ніж на 6,0%. Світові ціни на соняшникову олію помірно зросли, тоді як котирування на соєву та ріпакову олію у листопаді дещо знизилися.

Індекс цін на молочні продукти ФАО зріс на 2,2% порівняно з жовтнем, що зумовлено збільшенням внутрішнього попиту напередодні зимових свят Західної Європи.

Індекс цін на цукор ФАО зріс на 1,4% у місячному вирахуванні, в середньому в листопаді на 41,1% вище, ніж його рівень у тому ж місяці минулого року, під впливом зростання стурбованості з приводу світових експортних можливостей на тлі погіршення виробничих перспектив у двох провідних країнах-експортерах. Таїланд та Індія через суворі посушливі погодні умови, пов'язані з явищем Ель-Ніньо.

Індекс цін на м'ясо ФАО знизився на 0,4% порівняно з жовтнем, відбиваючи незначне падіння світових цін на м'ясо птиці, свинину та яловичину, спричинене головним чином рясним експортним постачанням.

ФАО підвищила свій прогноз щодо врожаїв цього сезону. Світове виробництво зернових у 2023 році зараз прогнозується на рівні 2 823 млн тонн, що на 0,9% більше, ніж у попередньому році, і на 10,3 млн тонн вище за попередній рекордний рівень, досягнутий у 2021 році.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України вкотре підвищило прогноз цьогорічного врожаю завдяки рекордній урожайності зернових. Загальний обсяг урожаю зернових та олійних культур на поточний рік становить 81,3 млн тонн.

За даними міністерства, збільшився рівень урожайності зернових - до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України.