У Польщі цього тижня мають затвердити новий уряд

Парламент Польщі у понеділок 11 грудня голосуватиме за затвердження нового уряду; очікувано вже увечері новим прем'єром визначать кандидата від опозиційних сил Дональда Туска, повідомляє Європейська правда.

Чинний прем’єр Матеуш Моравецький, якому президент після виборів доручив формування уряду як формальному переможцю, спробує отримати у Сеймі достатньо голосів для затвердження уряду.

Депутати від провладних сил мають лише 191 мандат, а коаліція опозиційних політсил – "Громадянської платформи", "Третього шляху" та "Лівиці" – 248 мандатів, тож очікувано уряд Моравецького не затвердять.

Після цього ініціатива з призначення прем’єру та уряду перейде до Сейму. Початок цієї процедури, так званого "другого конституційного кроку" та подальші дебати, планується на 16:30. Голосування за обрання прем’єр-міністра має відбутися о 20 годині.

У вівторок 12 грудня о 9:00 новий прем’єр має представити свою програму і склад уряду, а голосування має відбутися о 15:00.

З визначеним графіком голосувань, уряд Туска повноцінно запрацює щонайраніше з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.