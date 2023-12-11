У Києві впродовж чотирьох днів відбуватимуться навчання Сил оборони
З 11 по 14 грудня у Дарницькому районі столиці проходитимуть військові навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва, повідомляє Українська правда.
"Увага! Тренування оборони міста Києва!... Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, навчання мають на меті наростити бойові спроможності під час підготовки і ведення оборонної операції.
"Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки − заборонено!", − нагадав Попко.