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У Києві впродовж чотирьох днів відбуватимуться навчання Сил оборони

У Києві впродовж чотирьох днів відбуватимуться навчання Сил оборони
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

З 11 по 14 грудня у Дарницькому районі столиці проходитимуть військові навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва, повідомляє Українська правда.

"Увага! Тренування оборони міста Києва!... Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, навчання мають на меті наростити бойові спроможності під час підготовки і ведення оборонної операції.

"Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки − заборонено!", − нагадав Попко.

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